لافروف: الفصائل المسلحة رفضت عرضا روسيا للانسحاب من الغوطة

جهينة نيوز:

أعلنت روسيا الخميس أن الإرهابيين في الغوطة الشرقية قرب دمشق رفضوا عرضا روسيا لانسحاب آمن مضيفة انهم يستخدمون مدنيين هناك دروعا بشرية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي في بلغراد "قبل بضعة ايام عرض جيشنا في سوريا على المسلحين انسحابا آمنا من الغوطة الشرقية على غرار إجلاء المسلحين وعائلاتهم الذي تم الترتيب له في شرق حلب".

واضاف إن "جبهة النصرة وحلفاءها رفضوا بشكل قاطع العرض وهم يستخدمون المدنيين في الغوطة الشرقية دروعا بشرية".

ولفت لافروف الى إن روسيا مستعدة للنظر في مشروع قرار لمجلس الامن يدعو لوقف لإطلاق النار لثلاثين يوما في سوريا، ما دام ذلك لا يشمل تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة.

ويحشد الجيش السوري قواته حول الغوطة الشرقية استعداداً لتحريرها من الإرهابيين.