هجوم انتحاري على السفارة الأمريكية في الجبل الأسود

جهينة نيوز

قالت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم الخميس، إن مجهولا ألقى عبوة ناسفة على مبنى السفارة الأمريكية في بودغوريتشا عاصمة جمهورية الجبل الأسود ثم فجر نفسه.

وقال موقع "بورتال أناليتيكا" الإلكتروني، إن الهجوم وقع قبيل منتصف ليل الأربعاء بخمس دقائق، مضيفاً أن سكانا في المنطقة سمعوا دوي انفجارين.

بدروها، قالت وكالة "رويترز"، إن مركبة تابعة للشرطة أغلقت الشارع الذي تقع به السفارة، مضيفة أنه لم تظهر أضرار بالمبنى، وأكدت أن السفارة الأمريكية نصحت رعاياها بالبقاء بعيداً عن الموقع حتى إشعار آخر.

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني: "تنبه السفارة الأمريكية في بودغوريتشا المواطنين الأمريكيين إلى أن هناك وضعاً أمنياً نشطاً بالسفارة الأمريكية، تجبنوا السفارة حتى إشعار آخر".

وأصبحت جمهورية الجبل الأسود، أخيراً، الدولة التاسعة والعشرين التي تنضم لحلف شمال الأطلسي، وذلك في مايو/ أيار الماضي.