تعرف على طائرة الشبح الروسية "سو 57" التي وصلت سورية

جهينة نيوز

تناقل ناشطون صور المقاتلة الاحدث في العالم تصل الى مطار حميميم, حيث أفاد نشطاء أنه قد وصلت مؤخراً الطائرة الروسية الشبح سو-57 في تعزيزات عسكرية للمقاتلات الروسية في قاعدة حميميم بالتزامن مع عملية تحرير الغوطة الشرقية و مع إنهيار محادثات التسوية السلمية لاخراج مسلحي داعش, و تعتبر سو 57 من أحدث الطائرات الحربية في العالم كمقاتلة متعددة المهام ستحل مكان الطائرات الشهيرة سو 27 و مقاتلات ميغ 29 التي لازالت في الخدمة.

و تم إجراء أول رحلة لهذه الطائرة عام 2010 ضمن النموذج الأولي لها و شاهدها الجمهور لأول مرة عام 2013 و لكن لاحقاً تم إستبدال محركاتها و أقلعت لأول مرة بالمحركات الجديدة عام 2017 و مطلع العام 2018 دخلت الخدمة التجريبية في الجيش الروسي.

طائرة الجيل الخامس الروسية جاءت بعد وقف العمل بمشروع سو_47 بيركوت و ميغ 1.44 الذين تم تصميمهم خلال العهد السوفيتي حيث كان هناك مشاريع تصميم مقاتلات الجيل الخامس كبديل للمقاتلات ميغ 29 و سو 27 و تم إعتماد سوخوي تي 50 باك فا لاحقاً و التي أصبح إسمها سو 57 بعد إنتهاء إختباراتها التجريبية, و تتميز المقاتلة الجديدة بأن كل تقنياتها حديثة بما فيها كرسي الطيار الذي يسمح لطيار وزنه من 40 كلغ الى 110 كلغ بقيادتها.

و تم تصميم الطائرة لتكون خفية عن الرادارات المعادية بما فيها وضع الأسلحة في جسم الطائرة مع إمكانية إستعمال نقاط تعليق في حال عدم الحاجة لإخفاء الطائرة, و كذلك تجنب وجود زوايا قائمة في الطائرة و إستعمال مواد تخفف إنعكاس موجات الرادار و طلاء خاص كذلك لامتصاص المواجات الرادارية و جعلها خفية عن الرصد البصري في الأجواء العالية.

و يمكن للطائرة خرق جدار الصوت دون الحاجة الى تشغيل حارقات اضافية كما هو الحال في طائرات ميغ 31 الاعتراضية وطائرة الجيل الخامس الامريكية اف-22 رابتور.

و من أهم مواصفاتها التي تتفوق بها على كل المقاتلات العالمية:

الطول:19.7 متر

الجناح: 14 متر

الارتفاع: 4.8 متر

مساحة الأجنحة: 82 متر مربع

الوزن فارغة: 18.5 طن

أقصى وزن للإقلاع: 37 طن:

الوزن مع كامل وقودها: 30.610 كلغ

السرعه القصوى في الارتفاعات العالية: 2600 كلم بالساعه

مدى التحليق مع وقود كامل: 4300 كلم

مدى التحليق مع 63% من الوقود: 2700 كلم

مدى التحليق مع خزانات وقود اضافية : 5500 كلم

السقف العملي للتحليق: 20 كلم ارتفاع

التسليح:

مدفع رشاش 30 ملم مطور

صواريخ جو-جو قصيرة و متوسطة و بعيدى المدى

قنابل موجهة و غير موجهة و صواريخ جو-ارض

من خلال 8 نقاط تعليق داخلية و ثمان نقاط تعليق خارجية

و يمكنها إستهداف الطائرات التي تسير خلفها دون الإلتفاف, علماً بأنها تملك إمكانيات مناورة غير مسبوقة بما فيهة تنفيذ حركات الكوبرا , و مفاجئة أي طائرة تلاحقها.

و يذكر بأن روسيا تمكنت من إنتاج طائرات متعددة المهام, فمثلا القاذفة الشهيرة سو-34 يمكنها خوض معارك جوية, و كذلك سو-57 التي تعتبر مقاتلة مرعبة يمكنها تنفيذ التمهيد العسكري و ضرب الأهداف البرية و البحرية, و لكن لاتزال مواصفات سو-57 سرية بالكامل فإذا كانت تحمل الكترونيات مثل سو 30 اسم ام يمكن تسميتها بالرادار الصغير و خصوصاً بأنها مزودة بأكثر من رادار و لكن لم يعلن عن جميع مواصفات هذه الطائرة حتى الآن.

المصدر: ارشيف جهينة نيوز – مواقع متخصصة