تعرف على طائرة الشبح الروسية "سو 57" التي وصلت سورية

الخميس, 22 شباط 2018 الساعة 10:00 | سياسة, محلي

تعرف على طائرة الشبح الروسية

جهينة نيوز

تناقل ناشطون صور المقاتلة الاحدث في العالم تصل الى مطار حميميم, حيث أفاد نشطاء أنه قد وصلت مؤخراً الطائرة الروسية الشبح سو-57 في تعزيزات عسكرية للمقاتلات الروسية في قاعدة حميميم بالتزامن مع عملية تحرير الغوطة الشرقية و مع إنهيار محادثات التسوية السلمية لاخراج مسلحي داعش, و تعتبر سو 57 من أحدث الطائرات الحربية في العالم كمقاتلة متعددة المهام ستحل مكان الطائرات الشهيرة سو 27 و مقاتلات ميغ 29 التي لازالت في الخدمة.

و تم إجراء أول رحلة لهذه الطائرة عام 2010 ضمن النموذج الأولي لها و شاهدها الجمهور لأول مرة عام 2013 و لكن لاحقاً تم إستبدال محركاتها و أقلعت لأول مرة بالمحركات الجديدة عام 2017 و مطلع العام 2018 دخلت الخدمة التجريبية في الجيش الروسي.

طائرة الجيل الخامس الروسية جاءت بعد وقف العمل بمشروع سو_47 بيركوت و ميغ 1.44 الذين تم تصميمهم خلال العهد السوفيتي حيث كان هناك مشاريع تصميم مقاتلات الجيل الخامس كبديل للمقاتلات ميغ 29 و سو 27 و تم إعتماد سوخوي تي 50 باك فا لاحقاً و التي أصبح إسمها سو 57 بعد إنتهاء إختباراتها التجريبية, و تتميز المقاتلة الجديدة بأن كل تقنياتها حديثة بما فيها كرسي الطيار الذي يسمح لطيار وزنه من 40 كلغ الى 110 كلغ بقيادتها.

و تم تصميم الطائرة لتكون خفية عن الرادارات المعادية بما فيها وضع الأسلحة في جسم الطائرة مع إمكانية إستعمال نقاط تعليق في حال عدم الحاجة لإخفاء الطائرة, و كذلك تجنب وجود زوايا قائمة في الطائرة و إستعمال مواد تخفف إنعكاس موجات الرادار و طلاء خاص كذلك لامتصاص المواجات الرادارية و جعلها خفية عن الرصد البصري في الأجواء العالية.

و يمكن للطائرة خرق جدار الصوت دون الحاجة الى تشغيل حارقات اضافية كما هو الحال في طائرات ميغ 31 الاعتراضية وطائرة الجيل الخامس الامريكية اف-22 رابتور.

و من أهم مواصفاتها التي تتفوق بها على كل المقاتلات العالمية:

الطول:19.7 متر

الجناح: 14 متر

الارتفاع: 4.8 متر

مساحة الأجنحة: 82 متر مربع

الوزن فارغة: 18.5 طن

أقصى وزن للإقلاع: 37 طن:

الوزن مع كامل وقودها: 30.610 كلغ

السرعه القصوى في الارتفاعات العالية: 2600 كلم بالساعه

مدى التحليق مع وقود كامل: 4300 كلم

مدى التحليق مع 63% من الوقود: 2700 كلم

مدى التحليق مع خزانات وقود اضافية : 5500 كلم

السقف العملي للتحليق: 20 كلم ارتفاع

التسليح:

مدفع رشاش 30 ملم مطور

صواريخ جو-جو قصيرة و متوسطة و بعيدى المدى

قنابل موجهة و غير موجهة و صواريخ جو-ارض

من خلال 8 نقاط تعليق داخلية و ثمان نقاط تعليق خارجية

و يمكنها إستهداف الطائرات التي تسير خلفها دون الإلتفاف, علماً بأنها تملك إمكانيات مناورة غير مسبوقة بما فيهة تنفيذ حركات الكوبرا , و مفاجئة أي طائرة تلاحقها.

و يذكر بأن روسيا تمكنت من إنتاج طائرات متعددة المهام, فمثلا القاذفة الشهيرة سو-34 يمكنها خوض معارك جوية, و كذلك سو-57 التي تعتبر مقاتلة مرعبة يمكنها تنفيذ التمهيد العسكري و ضرب الأهداف البرية و البحرية, و لكن لاتزال مواصفات سو-57 سرية بالكامل فإذا كانت تحمل الكترونيات مثل سو 30 اسم ام يمكن تسميتها بالرادار الصغير و خصوصاً بأنها مزودة بأكثر من رادار و لكن لم يعلن عن جميع مواصفات هذه الطائرة حتى الآن.

المصدر: ارشيف جهينة نيوز – مواقع متخصصة


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