قفزة تقنية مذهلة للصين عبر تصميم طائرة فرط صوتية غريبة

جهينة نيوز

تستغرق الرحلة من بكين الى نيويورك مدة 14 ساعه و لكن الصين صممت طائرة يمكنها قطع المسافة خلال ساعتين فقط في قفزة تقنية غير مسبوقة اي ستكون سرعتها 6000 كلم بالساعه متجاوزة سرعه جميع أنواع الطائرات الحربية في العالم.

و كشف باحثون صينييون عن تصميم طائرة نقل ركاب فرط صوتية و ذلك بحسب تقرير نشره الباحث كوي كاي في مجلة ساينس تشينا برس.

و قد تم إختبار المواد في الأنفاق الهوائية التي تسعملها الصين أيضاً لصنع أسلحة فرط صوتية و نجح الإختبار, و يشارك مع فريق تصميم الطائرة أيضاً فريق تطوير الأسلحة الفرط صوتية.

و يتميز التصميم بالعودة الى أوائل الطائرات القديمة من خلال تركيب جناحين فوق بعضهم البعض و ذلك لتقليل الإرتجاج و تحقيق التوازن, و يمكن لمثل هذه الطائرة حمل 50 راكبا و خمس اطنان من البضائع.

و يذكر أن الأميرال هاري هاريس من البحرية الامريكية قال في وقت سابق في الكونغرس الأمريكي أن التطور الصيني في إنتاج أسلحة فرط صوتية يفوق الولايات المتحدة الامريكية نفسها.