متطوعون من 112 بلداً ورقم قياسي يسجل في تاريخ كأس العالم بكرة القدم

الخميس, 22 شباط 2018 الساعة 09:54 | رياضة, كرة القدم

متطوعون من 112 بلداً ورقم قياسي يسجل في تاريخ كأس العالم بكرة القدم

جهينة نيوز

انتهت عملية اختيار المتطوعين لكأس العالم 2018، المقررة صيف العام الحالي في روسيا، ليسجل بذلك رقم قياسي في تاريخ مسابقات البطولة من حيث عدد المتقدمين.

وأعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2018 في روسيا، الانتهاء من عملية قبول الطلبات للأشخاص الذين تقدموا من أجل العمل كمتطوعين خلال فترة البطولة.

وبحسب اللجنة المسؤولة، فإن عدد الطلبات التي قدمت وصل الى 870 176 طلبا وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة، ليتم قبول 17040 طلبا فقط.

وتتراوح أعمار المتقدمين بين 18 و80 عاما ويمثلون 112 بلدا.

من جهته وجه رئيس اللجنة المنظمة "روسيا-2018" أليكسي سوروكين التهنئة لجميع الأشخاص الذين تم قبول طلباتهم وتمنى لهم التمتع بالبطولة.

وتتوزع الوظائف والأعمال التي سيقوم بها المتطوعون في 20 مجالا، منها ما يتعلق بمراسم التجهيزات والنقل والعمل مع وسائل الإعلام وخدمات الجماهير وغيرها.

وسيخضع المتطوعون خلال الأشهر المقبلة لدورات تدريبية بالإضافة للعمل في عدد من الملاعب.

سبوتنيك


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا