ترامب يقترح السماح للمعلمين وموظفي المدارس بحمل السلاح سراً!؟

جهينة نيوز

اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس السماح للمدرسين وموظفي المدارس بحمل السلاح سرا لحمايتهم من هجمات المجرمين المسلحين.

وقال ترامب، الداعم القوي لحقوق المواطنين في حيازة السلاح، مع عدد من المعلمين والطلبة وأولياء أمورهم من أقارب ضحايا العنف الناجم عن استخدام الأسلحة ومن بينهم من تضرروا في حادث إطلاق النار في فلوريدا: إن الحديث يدور عن تسليح المدرسيين بشكل مخفي، وإخضاعهم لتدريبات خاصة، فضلا عن أن ذلك سيكون هناك في المدرسة، ولن يكون هناك المزيد من المناطق الحرة للأسلحة.

وأوضح الرئيس أن المجرمين يحاولون في مثل هذه المناطق "الحرة" ارتكاب الجرائم وإطلاق النار على الناس لاداركهم أنه لا يمكن لأحد أن يطلق النار عليهم.

يأتي الاجتماع في البيت الأبيض بعد يوم من قول ترامب إن إدارته ستتخذ إجراءات لحظر قطعة إضافية تمكن السلاح الناري من إطلاق مئات الطلقات في دقيقة واحدة.

سبوتنيك