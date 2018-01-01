أبراج يوم الخميس 2018/2/15 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢٢/٢: لبق ومفرط الذكاء هادئ، ينشد الصمت يتميز بعمق التفكير، يعبر عن رايه بعد تفكير عمؤق، يعتمد على نفسه اعتماد كلي، متفائل مشرق مدعوم من اهله ويحب الاصدقاء، اعمال واسعة وكثيرة في سنة ٢٠١٨ ولكن يجب ان تعرف من اين تبدا، الخطوات الاولى هي الاساس والخطوات الباقية اتركها لغيرك دون ان تطلع عليها، سنة مناسبة لارتباط لمن وضعه يسمح، مناسبة لحل المشاكل القانوزية والمشاكل العائلية

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: ركز على الامور المالية، التاجيل والتقصير ليس في صالحك، حاول ان تعوض، مال يصلك بشكل مساعدة من الاهل او ربح من اعمال قمت بها بالماضي او دين، اهتم بوضعك وممتلكات وتابع ما بدات فيه من قبل، فرص مالية في الطريق اليك

الثور: مسيطر ومرتاح وتدفع بمصالحك بصورة عامة، المعنويات عالية، الرفض والاعتراض بسبب القوة التي يعطيك اياها القمر في برجك، افتح عيناك واذناك نهارك فيه نقاشات تقلب صفحات جديدة، تحضر لمكان جديد ونسبة نجاحك عالية

الجوزاء: لا تستهتر باي شيء وحافظ على سرية عواطفك، المشاركة في العمل اليوم شيء مزعج لك، انتبه من الطعن في الظهر والغدر، كن صاحيا، ملفات تحمل حقائق تقلبها اليوم، اسرار تتكشف امامك نهار بطيء فيه تاخير قد تفشل او تخسر فانتبه لصحتك، يصل القمر اليوم لبرجك

السرطان: نهار إيجابي تتحالف مع الزملاء والاصدقاء والاقرباء، يوم جيد لك ولمصلحتك، افكار جديدة تطرحها بسهولة دون ان تواجه عقبات، تصل لاهدافك من خلال اشخاص ذوي مراكز، اليوم مناسب لك لتطلب ما تريد، لقاءات بالاصدقاء

الأسد: تركز على عملك، انتبه لمصالحك مع رؤسائك، لا تحصل على ما تريد من المطالب، اصلاح بالعمل وخطواتك ايجابية حافظ على صورة طيبة وانتبه لصحتك، تعامل مع اطباء ولهجة غير لهجتك، تصليحات واعطال كن حذرا

العذراء: الثقة مطلوبة وانت أهل لها والكل يقصدك للاشتراك بعمل مهم، اليوم مريح لتمشي باوراق سفر واتصال، يحمل لك اليوم اموال من الماضي، اجتماعات، متاعبك تزول، استقبال زوار او توديع زوار او معاملات وملفات واوراق قانون، بيع وشراء مربح

الميزان: بداية نهار جيدة بعد تعب، تحصل على حقوقك المالية، تركز على امور مالية مشتركة وتحصل على مكافأة او تحصل على اوراق قانون، شخص يصوب عليك بالكلام فلا تبالي اليوم لا يؤذيك ولا يضرك، انتبه لصحتك، قدم مساعدات، مرافقة مريض

العقرب: بداي نهارك متعبة بسبب بعض الشركاء، اطمئن واسعد روحك لا تترك الفرصة لاعدائك فينالوا منك وهذا يتوقف عليك، ليكن نهارا جميلا، اعمل جسر تواصل مع الشركاء، ركز فقد يكون عندك عرقلة او تاجيل

القوس: يبدا نهارك بالتنقل من مكان لمكان، تغييرات وتراكم اعمال تدفعك لترك العمل والالتحاق بعمل آخر، لا تعرض نفسك للارهاق انت بحاجة للراحة الجسدية والفكرية، اذهب بزيارة لمن تحب، العمل عليك اليوم

الجدي: محظوظ ببعض الانفراجات وزوال ضيق الصدر، اشغال كثيرة تحمل لك مشاريع مهمة، تفرح بلقاء مثمر، حرارة زائدة بعواطفك، تستقطب الاهتمام وتفرض حضورك وتحصد فرص، نهارك مساعد لنشاط ثقافي فني وللبعض خبر يخص اولاد ووقت سعيد مع الاحبة

الدلو: حاول ان تلعب دور بناء على صعيد عائلي شخصي لا تتسرع بتوجيه الاهتمامات، كن موضوعي ودقيق في معالجة امورك، لم شمل يحمل لك توتر بشان عطل منزلي او حول مسائل شخصية، لا تفرض وجهة نظرك، كن هادئا

الحوت: تبدو جميلا لانك وعدت نفسك بالقيام برحلة او سفرة قصيرة وهذا يسعدك ويهدء من أعصابك، فترة مناسبة لتعزيز العلاقات مع المحيط، يوم مناسب لتقديم بعض التنازلات، لا تكن خمولا، حركة وتواصل