مركز المصالحة الروسي: المسلحون في الغوطة الشرقية لم يستجيبوا لدعوات وقف القتال ونزع السلاح

جهينة نيوز:

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن المسلحين في الغوطة الشرقية بريف دمشق لم يستجيبوا لدعوات وقف القتال ونزع السلاح.

وقال رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري يفتيشينكو في بيان له، إن "المسلحين في الغوطة لم يستجيبوا للنداءات المتكررة التي أطلقها عسكريونا بإلقاء السلاح والبدء بعملية التفاوض".

وأضاف، "لم نتسلم أي رد من المجموعات المسلحة في المنطقة".

وأكد يفتيشينكو، أن "المسلحين يمنعون السكان المدنيين من المغادرة، وأن الوضع الإنساني متدهور بشكل خطير"..."المسلحون يسيطرون على نقاط العبور إلى داخل المنطقة السكانية في مخيم الوافدين".

وبحسب اللواء يفتيشينكو، فإن مدينة دمشق والقرى المحيطة بها تعرضت لأكثر من 21 عملية قصف من قبل المسلحين خلال الأيام القليلة الماضية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، إلى ضرورة الإسراع وقف القتال في الغوطة الشرقية.

وقال غوتيريش، "أنا حزين بعمق جراء معاناة المواطنين الأبرياء في الغوطة .. 400 ألف شخص يعيشون في جحيم على الأرض".

المصدر RT