بالفيديو.. إرهابيو الغوطة الشرقية بمرمى نيران الجيش السوري في معركة الحسم

الأربعاء, 21 شباط 2018 الساعة 20:25 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز

بالفيديو.. إرهابيو الغوطة الشرقية بمرمى نيران الجيش السوري في معركة الحسم


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