روسيا تعزز قواتها الجوية في سورية بطائرات مرعبة

الأربعاء, 21 شباط 2018 الساعة 18:44 | سياسة, عالمي

روسيا تعزز قواتها الجوية في سورية بطائرات مرعبة

جهينة نيوز

قالت تقارير عسكرية أن القوات الجوية الروسية عززت طائراتها في قاعدة حميميم, و أفاد تقرير عسكري أن القوات الروسية أرسلت اليوم الى سورية 9 طائرات من بينها اربع طائرات متطورة طراز سو-35 اس و رادار طائر طراز اي-50يو.

و نقلت وكالة المصدر الانجليزية أن أربع طائرات سو-35 اس و طائرة اواكس للانذار المبكر طراز اي-50يو و اربع طائرات قاذفة طراز سو-25.

و أفاد التقرير أن روسيا ستعيد نشر طائرات سو-35 اس في سورية بعد أن سحبتها دون ذكر تفاصيل عن إستخدامها و يذكر ان مثل هذه الطائرات تعتبر من الطائرات متعددة المهام المخيفة و التي افادت تقارير سابقة بأنها هي من أسقط 36 صاروخ توماهوك أطلقتها القوات الامريكية على مطار الشعيرات, و كذلك أفادت تقارير ان سو 35 اس قامت بطرد طائرات اف 22 امريكية حاولت عرقلة مهام القاذفات الروسية أبان الحرب على داعش شرق سورية.


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