لافروف.. تدخلات أمريكا في شؤون سورية تمنع التوصل إلى حل للأزمة

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن التدخلات الأميركية في شؤون سورية تمنع التوصل إلى حل للأزمة داعياً إلى احترام مبدأ وحدة وسيادة الأراضي السورية.

وأكد لافروف خلال مؤتمر صحفي في سلوفينيا، أن تصرفات الولايات المتحدة و”التحالف” الذي تقوده في سورية لا تساعد على التوصل إلى تسوية للأزمة فيها.

وعن الوضع في عفرين حث لافروف الأطراف الخارجية المؤثرة على بدء حوار مع الحكومة السورية على أساس احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها الأمر الذي أكده مجلس الأمن مراراً مشدداً على أنه لا يمكن حل الوضع في عفرين إلا على أساس هذا المبدأ فقط.

وأكد لافروف أن حل الأزمة في سورية يتم عبر حوار يشمل جميع شرائح الشعب السوري وقال:”نعتقد أنه من الواقعي تماماً ضمان وقف العنف وبدء عملية مستدامة للتسوية السياسية يتم خلالها ضمان مصالح الشعب السوري”.