بالفيديو.. تعزيزات اضافية للجيش السوري الى الغوطة الشرقية

الأربعاء, 21 شباط 2018 الساعة 17:41 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

بالفيديو.. تعزيزات اضافية للجيش السوري الى الغوطة الشرقية


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