أنقرة: الإتصالات المباشرة مع دمشق غير مستبعدة!

جهينة نيوز:

أكدت الرئاسة التركية أن لا إتصالات مباشرة مع دمشق ، فيما لم تستبعد إجراء مثل هذه الاتصالات في حالات "استثنائية".

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن بلاده لا تجري اتصالات رسمية مباشرة مع الحكومة السورية، مشيرا إلى أنه يتم نقل رسائلها بشكل غير مباشر إلى دمشق.

وأضاف: "لكن يمكن لمؤسساتنا المعنية وأقصد هنا أجهزتنا الاستخباراتية، الاتصال بشكل مباشر أو غير مباشر معه في ظروف استثنائية لحل مشاكل معينة عند الضرورة، وهذا يندرج ضمن وظائف أجهزتنا الاستخباراتية".

و كشف رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم في وقت سابق، أنه "كان هناك اتصال مع القيادة السورية قبيل انطلاق عملية عفرين عن طريق روسيا".

من جانبه، عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الثلاثاء عن اعتقاده، أن "حل مشكلة عفرين يكمن في الحوار المباشر بين أنقرة ودمشق".

المصدر وكالات