ايقاف البحث عن ضحايا الطائرة الايرانية المنكوبة لسوء الأحوال الجوية

جهينة نيوز

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء ، تعليق البحث عن جثث ضحايا الطائرة المنكوبة.

وذكر معاون محافظ أصفهان، سيد رضا عقدايي، أن عمليات البحث عن جثث ضحايا الطائرة المنكوبة تم تعليقها لسوء الأحوال الجوية.

وأوضح، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "الأحوال الجوية تمنع فرق الإنقاذ من استكمال عمليات بحثها عن الجثث أو حتى نقل الجثث إلى أسفل الجبل، يضاف إلى هذا عدم قدرة طائرات الهليكوبتر على الهبوط في هذه المنطقة الوعرة".

وحول عدد الجثث التي تم العثور عليها والصندوق الأسود للطائرة، قال معاون محافظ أصفهان: "ليس لدي رقم محدد لعدد الجثث، لكن آخر المعلومات تفيد بالعثور على أكثر من نصف جثامين الضحايا، وبعضها بحاجة لفحوص الحمض النووي، للتعرف على هويتها".

كما ذكر أن "الصندوق الأسود لم يتم العثور عليه حتى اللحظة".