العلماء: أبواب الجحيم مازالت "مفتوحة" وهذا هو مكانها؟!

جهينة نيوز:

تقع "بوابة هيدز" في تركيا وقد سميت بعد الإله عالم الموتى الروماني، وتعتبر هذه البوابة ممراً إلى العالم السفلي.

وحيث أجرى العلماء أعمال تنقيب في تركيا في موقع يسمى "أبواب الجحيم" وتقول الأسطورة إن كل من دخل الباب مات فوراً، ففي داخل المغارة الحجرية هناك نفس الإله اليوناني القاتل الذي يتحكم بعالم الموتى.

واتضح أن الأسطورة صحيحة، فسبب الغاز الطبيعي السام، الموت الفوري، ووفقاً للعلماء، فإن الغاز قاتل حتى يومنا هذا. بحسب ما نمقلته صحيفة "ذي سان".

وقد قاد الدراسة البروفيسور، هاردي بفانتز، من الجامعة الألمانية في دويسبورغ — إيسن. وبفضله وجدت الآثار القديمة، والتي لا يزال ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون المركز للغاية.

وكما أظهر العلماء أنه في المغارة تحت معبد بلوتو، يبلغ تركيز ثاني أكسيد الكربون 91%"، ومن المدهش أن أبخرة الغاز قادرة حتى اليوم أن تقتل الحشرات والطيور والثدييات.