مسابقة لتعيين 272 عاملاً في مشفى حلب الجامعي

جهينة نيوز

أعلنت إدارة مشفى حلب الجامعي عن إجراء مسابقة لتعيين 272 عاملاً من الفئتين الاولى والثانية وذلك بموجب عقود عمل سنوية.

وبين الدكتور ابراهيم حديد المدير العام للمشفى أن هذه المسابقة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لرفد المشفى بالكوادر الفنية اللازمة بما يسهم في استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والإسعافية للمرضى.

وبموجب المسابقة سيتم تعيين 50 عاملاً من الفئة الأولى من خريجي كلية التمريض بالاضافة لتعيين 222 عاملاً من الفئة الثانية من خريجي المعاهد الصحية والطبية منهم 28 فني أشعة و 20 فني تخدير و 22 فني تحليل و 150 ممرضاً و فنيان اثنان للمعالجة الفيزيائية.

وسيخضع المتقدمون للمسابقة لامتحان تحريري مؤتمت مجموع درجاته 70 درجة يعتبر ناجحاً فيه كل من يحصل على مجموع 50 درجة فأكثر حيث سيخضع الناجحون في الامتحان الكتابي لفحص مقابلة شفهية حددت علامته ب 15 درجة بالإضافة لـ15 درجة لعامل التثقيل وفقاً لتاريخ التسجيل في مكتب العمل وكل من يحصل على مجموع درجات 60 درجة فما فوق يعتبر ناجحاً في المسابقة وسيتم التعيين وفقاً لتسلسل درجات النجاح.

وأضاف حديد انه تم تخصيص 50 بالمئة من مجمل الإعداد المطلوبة للتوظيف لذوي الشهداء والمصابين المشمولين بأحكام القانون 36 لعام 2014 لافتا إلى أنه بإمكان من يود الاشتراك في المسابقة التقدم بأوراقه الثبوتية إلى ديوان مشفى حلب الجامعي اعتباراً من 12 – 3 – 2018 ولغاية 27 – 3 – 2018.