طريق حماة مصياف سالك بشكل جزئي وسيفتح بشكل كامل خلال ساعات

جهينة نيوز

تواصل ورشات وآليات فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ومديرية الخدمات الفنية بمحافظة حماة أعمال فتح وتسليك طريق عام حماة مصياف الذي أصبح سالكا بشكل جزئي وخلال الساعات القليلة المقبلة سيصبح الطريق سالكا بشكل كامل.

وأغلق طريق عام حماة مصياف يوم السبت الماضي جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت وادت الى حصول فيضانات وانجراف في التربة.

وأشار محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري خلال اطلاعه على جانب من أعمال فتح الطريق الى الجهود والمساعي المبذولة والتي ساهمت بشكل كبير في تصريف كميات كبيرة من مياه الأمطار على امتداد نحو 500 متر بعرض نحو 300 متر.

ولفت مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية خضر فطوم في تصريح ل سانا الى مواصلة اعمال فتح الطريق منذ حدوث العاصفة المطرية مبينا أن تصريف المياه في منطقة الروضة التي تجمعت فيها مياه السيول الواردة من المناطق المجاورة يعتمد أساسا على اعادة فتح الفوالق الصخرية الرئيسية والفرعية التي أغلقت جراء الصخور والأتربة التي جرفتها السيول للموقع الأمر الذي أدى إلى ضعف التصريف المائي.

وأضاف فطوم .. أن الطريق حاليا أصبح شبه سالك ويجري الاستعانة بالتحويلة الطرقية الفرعية منعا من حصول أي اختناقات في حركة سير السيارات.

يذكر أن العاصفة المطرية التي شهدتها محافظة حماة أدت إلى إغلاق طريق عام حماة مصياف وغمر مساحات واسعة في مناطق ومواقع عدة من المحافظة منها مبقرة جب رملة ومستودع الأعلاف في شيزر.