رغم التحذير التركي "قوات شعبية" جديدة تستعد لدخول عفرين!

جهينة نيوز

أفادت قناة روسيا اليوم بأن مجموعات شعبية جديدة من قوات موالية للحكومة السورية تتهيأ للدخول إلى عفرين رغم استهدافها من قبل المدفعية التركية لتلتحق بالمجموعات التي دخلت أمس الثلاثاء.

وأكدت أن مجموعات تتهيأ للدخول إلى عفرين قادمة من محافظة حلب.

وقالت "بتوجيه رسمي من الحكومة السورية دخلت القوات الشعبية إلى عفرين من ممر جبل الأحلام، وعلى الرغم من استهداف تلك المجموعات من قبل المدفعية التركية والطيران التركي ورغم القذائف التي أطلقها مسلحو "الجيش الحر" من جهة إعزاز، إلا أن ذلك لم يثن القوات عن الدخول إلى عمق عفرين".

وأضافت أن مجموعتين دخلتا إلى قلب عفرين أمس وانتشرتا في ثلاث نقاط في محيط المدينة وهي جنديرس وبلبل وراجو.. ورفعت هذه القوات العلم السوري في المدينة.

ونقلت عن قيادي في وحدات الحماية الكردية تأكيده انتشار القوات الشعبية في جبهات محيط عفرين.

المصدر: RT