اول منتج للرضع من حليب الجمال في الامارات!

جهينة نيوز

طرحت شركة ألبان إماراتية للمرة الأولى، أول منتج للأطفال الرضع من حليب الجمال.

وذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية أنه قد تم الإعلان عن هذا المنتج في معرض "الخليج للأغذية" في دبي، الأسبوع الماضي، ليكون بذلك أول حليب مجفف الأطفال في العالم مصنوع بالكامل من حليب الجمال.

ويستهدف المنتج، الذي تم إنتاجه من قبل شركة "دبي كامليشيوس" وتطويره مع شركة "تريسكوم هولاند" لصناعة الألبان الهولندية الأطفال من عمر سنة إلى ثلاث سنوات، وخاصة هؤلاء الذين يعانون من حساسية بسبب حليب الأبقار.

وأوضحت الشركة المنتجة أنه يحتوي على سلسلة من الفوائد الطبية ويساعد على تعزيز الجهاز المناعي في الجسم.

وكانت دراسة سابقة، أجريت عام 2005، قد خلصت إلى أن حليب الجمال يمكن أن يستخدم لعلاج التوحد.

ووجدت أنه عندما تناول صبي عمره 15 عاما وفتاة عمرها 4 سنوات ومجموعة من البالغين عمرهم 21 سنة، يعانون جميعا من التوحد، حليب الجمال لفترة طويلة اختفت أعراض المرض.