رسالة شخصية من رئيس وزراء اليابان إلى زعيم كوريا الشمالية ماذا طلب فيها؟

جهينة نيوز

صرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أنه قد نقل رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال وجوده في بيونغ تشانغ.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأربعاء، خلال لقائه في طوكيو مع رئيس حزب الإئتلاف الحاكم "كوميتو" ناتسو ياماجوتشي، أنه قد أرسل رسالة إلى الزعيم الكوري خلال وجوده في بيونغ تشانغ.

الرسالة التي وجهها آبي للزعيم الكوري كانت عن طريق رئيس مجلس الدولة في البرلمان الشعبي الكوري الشمالي كيم يونغ نام، الذي كان موجودا في بيونغ تشانغ.

حيث طلب آبي بأن ينقل للزعيم الكوري الشمالي رأي بلاده من مشكلة المواطنين اليابانيين المختطفين، بالإضافة لموقف بلاده من البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.

ووصف آبي الاجتماع بالمنطقي وبأنه استغل فرصة وجوده في الألعاب الأولمبية للحديث ولإيصال الرسالة.

يذكر بأن اليابان تعارض برنامج كوريا الشمالية النووي، بالإضافة لقضية المواطنين اليابانيين الذين تم اختطافهم في 2002، وتم الإفراج عن خمسة منهم فقط من أصل 13.

في الوقت الذي أعلنت فيه كوريا الشمالية عن وفاة البقية، الأمر الذي دفع أهالي الضحايا للمطالبة برفاتهم.