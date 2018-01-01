ميسي يكسر العقدة ويقود برشلونة لخطف تعادل ثمين من تشيلسي

جهينة نيوز:

نجح برشلونة في خطف تعادل ثمين من مضيفه تشيلسي، بهدف لمثله، بفضل هدف سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كسر عقدة شباك "البلوز" وسجل هدفه الأول في مرماهم، في حين اكتسح بايرن ميونخ نظيره بيشكتاش بخماسية نظيفة.

بدأ الشوط الأول بسيطرة كتالونية على الكرة في حين انتظر تشيلسي اللحظة التي يضرب به الضيوف بهجمة مرتدة، وكان برشلونة أخطر من خصمه حتى ظهر البرازيلي ويليان، وسدد كرتين خطيرتين ارتدتا من القائمين، لينتهي الشوط الأول سلبي النتيجة.

وفي الشوط الثاني، سيطر تشيلسي على مجريات اللعب وكان أكثر خطورة على مرمى برشلونة، الذي اكتفى بالسيطرة السلبية على الكرة، وهو الأمر الذي أسفر عن هدف أول لتشيلسي عبر ويليان عند الدقيقة 62.

عاد "البلوز" للدفاع، وأغلقوا المساحات أمام الفريق الكتالوني، ونجحوا في سد جميع الثغرات، لكن خطأ دفاعيا كلفهم هدف التعادل عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل أول هدف في تاريخه أمام تشيلسي، وذلك عند الدقيقة 75.

بقيت النتيجة على حالها، حتى نهاية المباراة، إذ اكتفى برشلونة بنتيجة التعادل التي تعتبر إيجابية بالنسبة له، لأنه سيحتاج إلى تعادل سلبي في مباراة الإياب أو الفوز بأي نتيجة ليعبر إلى ربع النهائي، في حين شعر لاعبو تشيلسي باليأس من هدف برشلونة وقبلوا نتيجة التعادل، وسيحتاجون لتحقيق الفوز أو التعادل بأكثر من هدف لمثله ليعبروا عقبة الفريق الكتالوني.

من جانبه، اكتسح بايرن ميونخ ضيفه بيشكتاش التركي بخماسية نظيفة ليضع قدما في ربع النهائي .

المصدر CNN