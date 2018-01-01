بريطانيا تدعو لوقف القتال في الغوطة الشرقية

جهينة نيوز:

دعت وزارة الخارجية البريطانية السلطات السورية إلى وقف القتال في الغوطة الشرقية وفتح ممر لإيصال مساعدات إنسانية إلى المنطقة.

وحسب الخارجية البريطانية، فإن "الحصار المفروض على الغوطة الشرقية والقصف، والمعلومات حول استخدام السلاح الكيميائي في المنطقة تسببت في معاناة للمدنيين لا مثيل لها".

فيما حذر وزير الخارجية الفرنسي " جان ايف لودريان"، من وقوع كارثة إنسانية في سوريا، وذلك بعد الحصار الذي يفرضة الجيش السوري، علي مسلحين ميلشيات مختلفة بالغوطة الشرقية، وحصار المدنيين.

وفي سياق متصل، أعتبر المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن الغوطة الشرقية قد تتحول إلى حلب ثانية.