أبراج يوم الأربعاء 2018/2/21 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢١/ ٢: سريع الحماية لنفسه يصيب الهدف متملك متشبث، ينتبه لمصالحه مقاوم انفعالي، يبالغ بخدمة الاخرين ثم ينسحب فجأة، الرقابة الذاتية مهمة عنده، يهتم بالحقائق المباشرة لانه يدقق كثيرا، الايام القادمة والاشهر القادمة عنده مسيرة مستقلة فيها تقدم وابداع وللبعض انتظار وللبعض سفر وتبديل بالسكن، دورة تدريبية واسفار علمية، قضية قانونية تكون لمصلحته ويأخذ حكم فيها، عليه الحذر من النزاعات، امور فيها طاقات هائلة لانجاح مشاربع وتكون مسيرته فيها تنقل

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: تفضل المشروعات العملية على التخطيط النظري وخاصة انك بفترة فيها اهتمام بأمور مالية لذلك اليوم ثقتك بنفسك كبيرة وعندك نشاط يساعدك على انجاز الكثير من مشاغلك، بإمكانك أن تبادر مبادرة جديدة تعود بالنفع عليك، حاول إعادة ترتيب امورك هدايا مكاسب مشروع اخبار معنوية جيدة، الحظوظ الكبرى للنجاح، الجو آمن، الزم الروتين والجديد عندك بالمال

الثور: القمر ببرجك انتبه للتفاصيل، اصغ لكل ما يقال لك، لا تضخم المشاكل، توقع نقاشات شخصية ومهنية، تبحث بقضية تزيل الالتباسات عن تعهد او التزام او اتفاق، تعبر عن نفسك بشكل جيد، تبدا رحلة ترويجية لفكرة وتقنع الاخرين وتمارس سلطتك عليهم، القمر ببرجك افراح وتطمينات وتقلب الصفحة لصالحك

الجوزاء: القمر بالثور، استهلاك لصحتك بسبب نشاطك الدائم، ممنوع عليك الحماسة اليوم، حاول ان تكون هادئ ولا تتجاوز حدودك، نهارك بطيء وفيه مخاطرة وخيبات امل يظهر الشرود والعودة للماضي، يظهر احد المزعجين ويكون كلامه له وقع محزن عليك، خذ الامور ببساطة وانتبه للتفاصيل، فكر جيدا قبل اي تصرف تريد الاقدام عليه، حاذر من بعضرالاعضاء المتخفين، تعب وضياع للاغراض كن حريصا

السرطان: تشع ببريق خاص يحمل لك بريق وتالق، تسيط على الاوضاع وتواصل مسيرتك بنجاح وتحقق امنياتك، توظف افكارك العبقرية وتوسع امامك الافاق، تكسب تأييد لقضية تدافع عنها او لفكرة تريد تنفيذها، تبحث عن وجوه جديدة، جيد للتغييرات وتتجاوز العقبات وتحقق امنية من نسيج خيالك

الأسد: مشاعره قوية له دور بمسار الامور يشارك مع الفرق او الفئات التي ينتمي لها وقد يكونوا مسؤولين او لهجة غير لهجته، مفاجآت جميلة واخبار مطمئنة يفك اسره نحو الافضل بسبب مقابلة مهمة مع مسؤول، لسيدات البيوت اطلبي ولا تترددي وللطلاب حاولوا ان تعملوا بصمة جديدة وثبت تعلقك بعائلتك، يحذر عليه الغضب

العذراء: اخبار مفرحة حركة وتنقل وقد تقوم برحلة استجمام او زيارة لاماكن بعيدة او مأزق حرج تجد له حلا وتقوم بمساعدة وتدعم احد ما في محنة، اجواء مساعدة وتدعم موقفك واستغلال هذا اليوم للطلاب في الدراسة، حركة وتواصل وورشة عمل مع الآخرين من خلال اتصال واستقبال زوار من اماكن بعيد

الميزان: استقرار مادي بالمركز الاول بقائمة اولوياتك وتقوم بحسابات مالية وتخطط وتصارع القدر من اجل الشعور بالامان، اايوم يبدو اقوى، فواتير استحقاقات مبالغ من جمعيات او بنوك او تعويض، تحصل على فرصتك المالية ولا تترك مجالا لاحد يحرجك

العقرب: ينشب خلاف مع احد الشركاء وتخشى عل وضع صحي وتلعب جاذبيتك دور بتلطيف الاجواء، حاذر من مشكلة قانونية او مواجهة زوجية، تشنج يبلغ الاوج يفرض عليك شركاء، كن متيقظ لما يدور حولك من تيارات متناقضة، توقع نفسك في تعقيدات، قادر على منح شريكك العاطفي الطمأنينة والاستقرار، حاول فتح صفحة مشرقة واعمل موازنة لمصاريفك الشخصية واصطحب الشريك في جولاتك لتعيد الاجواء الحميمية

القوس: تستمر الاضواء مركزة عليك الا انك تشعر بالتعب النفسي وخاصة اذا ظهرت قضية لها صلة بعمل، اذا شعرت انك تقدم على اعمال ابق على ثقة بنفسك، مدخل لمشروع جديد او تعبر تعبير ايجابي وتقدر الاشياء الجميلة التي حصلت معك وتناقشها، تعاني من ارهاق وتراكم عمل اضافي وتعمل عمل اضافي، احتمال تزداد عصبيتك، رفه عز نفسك ولا تتافف ولا تؤجل اعمالك

الجدي: يبعث نهارك على الامل والتفاؤل والحظ لا يتخلى هنك ماليا او عاطفيا لانك اليوم تشعر بانفراج اجمالا وتوقع على عقود وتنجز تغييرات مهمة ويحالفك الحظ لايجاد بعض التمويل، تتلقى اخبار مناسبة وتطرأ صدف لمصلحتك، تدفعك الجرأة للقيام بعمل بطولي يكون صوتك مسموع فيه، للبعض موضوع يخص اولاد ويركب موجة عالية للتعبير عن ذاته

الدلو: مشغول بمشاغل عقارية عائلية، مشاغل تحيرك في التمييز بين المواقف العائلية تدخلك في دوامة الصراع النفسي، للبعض احتكاك مباشر ويصب الزيت على النار وللبعض احذر اللعب بالنار، أحداث مفاجئة تحصل في اللحظة الاخيرة تفيد مصلحتك وتسوي النزاع، افكارك جديدة ضمن العائلة تواجه من يضع العص في الدواليب لك شخصي وتتوالى الاحداث، مزاجك فيه معاكسة، كن هادئ

الحوت: تخطط لمشاريع جديدة وتهتم بمشروع صحي يبصر النور اليوم، تجد حلا للتنافرات الموجودة عند، تقضي اوقات طيبة مع من تحب، تحاط باهلك وجيرانك ، تبدلات بالاوضاع والمشاعر، تواجه تغييرات تريحك قليلا، نهار للتفاؤل وتعرف حدود الخط الاحمر