CNN : الاسلحة التي سلمتها واشنطن لحلفائها تباع على الانترنيت على صفحات الارهابيين

الثلاثاء, 20 شباط 2018 الساعة 22:52 | سياسة, عالمي

CNN : الاسلحة التي سلمتها واشنطن لحلفائها تباع على الانترنيت على صفحات الارهابيين

جهينة نيوز

قالت شبكة ا " CNN " الامريكية أن الأسلحة التي وردتها واشنطن لمن تسميهم معارضة معتدلة لقتال داعش إنتهت بأيدي الارهابيين و يبيعونها علناً على صفحات التلغرام.

و قالت الشبكة الامريكية في تقرير حصري لها يمكنك الآن شراء بندقية ام 16 من جبهة النصرة بمبلغ 850 دولار فضلاً عن اسلحة متوسطة و ثقيلة , و بحسب التقرير ان السلاح جاء من صفقة قيمتها 41 مليون دولار بموجبها زودت واشنطن النخبة المسلحة لمحاربة الجهاديين, و لكنها انتهت بيد الجهاديين.

و قالت المجلة ان ادلب سوق كبيرة للاسلحة الامريكية التي دفع ثمنها دافع الضرائب الامريكيين لمحاربة داعش دون رقابة انتهت بيد تجار اسلحة و مقاولين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية و ذلك بحسب المحطة الامريكية.


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