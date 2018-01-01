الدفاع الروسية: مركز المصالحة الروسي يتعرض لقصف من قبل الجماعات المسلحة

جهينة نيوز:

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بتعرض المركز الروسي للمصالحة في سوريا، لقصف كثيف من المسلحين في الغوطة الشرقية في ريف العاصمة السورية دمشق.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، فقد أكد المركز في سوريا عدم سقوط ضحايا أو إصابات بين العسكريين الروس، مشيرة إلى أن عددا من المدنيين قتلوا في نفس القصف.

وقال البيان: "استهدفت اليوم، عمليات القصف المكثف التي قامت بها تشكيلات مسلحة غير مشروعة، من شرقي الغوطة، مناطق سكنية وفنادق في دمشق والمركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة المتحاربة.. هناك دمار وضحايا بين المدنيين. ولم تقع خسائر بين الجنود الروس".

وأشار البيان إلى أن تسعة مدنيين أصيبوا بجراح في دمشق خلال الساعات الـ24 الأخيرة، جراء قصف مصدره الغوطة الشرقية.

المصدر RT