رواد عليو لجهينة نيوز: ضعف النصوص بشكل عام دفعني للغياب

جهينة نيوز- عبدالهادي الدعاس:

عزت الفنانة رواد عليو غيابها عن الدراما الفنية إلى الأحداث التي تمر فيها سوريا و التي أثرت بطبيعة الحال على المجال الفني الذي بات يعاني من سيطرة الأعمل التجارية.

و قالت عليو في حديث مع موقع جهينة نيوز أن ضعف النصوص بشكل عام دفعني للتعامل بدقة مع جميع النصوص التي عرضت علي، لذلك ابتعدت عن الدراما خلال السنوات الماضية

وعن دورها في المسلسل الشهير "ضيعة ضايعة" بجزأيه الأول والثاني بشخصية (عفوفة) أكدت أن شخصية " عفوفة " قد حققت لها شهرة واسعة في عالم الدراما.

وعن الوجوه الشابة المتواجدة في الدراما السورية اعتبرت عليو أنهم لا يحتلون مكان أي فنان أخر، ولكن الظروف التي أصابت شركات الانتاج أدت الى تهميش بعض الأسماء لتستعين بوجوه شابة موهوبة ومبدعة من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، الذين ليس لديهم الاعتراض على الأدوار التي تقدم لهم.

وأكدت عليو، بأن عمل "الواق واق" عمل يحتوي على افكار مهمة تم تبسيطها بشكل كبير للمشاهد، مبينة ان الصعوبات التي واجهتهتا اثناء التصوير كانت ممتعة بالرغم من الاجواء الباردة والسفر وصعوبة الوصول الى الجزيرة التي تم التصوير فيها.

ونوهت عليو الى أهمية دور شركات الانتاج والإعلام في الترويج المناسب لكافة الأدوات الفنية التي تمتلكها سورية من مخرجين عمالقة وكتاب وممثلين، بالاضافة الى دورها في الرفض التام لجميع النصوص التي تعمل على تقليل جودة الدراما السورية.

وعن غيابها في المجال السينمائي اكدت عليو عن رفضها لجميع النصوص المعروضة التي تتعارض مع اعمالها الدرامية، مشيرة الى أن السينما مهمة في حياة جميع الفنانين ولكنها تحتاج للدعم والتوسع في جميع البلدان العربية.

وعن كثرة الأجزاء في الأعمال الدرامية مثال( باب الحارة، وبقعة ضوء) قالت عليو ان هذه الاعمال تسبب بتقليل نسب المشاهدة الى حد كبير، لانها اصبحت اعمال معتادة تظهر على الشاشات في شهر رمضان.

وفي الختام كشفت عليو عن استمرار المفاوضات لمشاركتها بمسلسل "هارون الرشيد" لشركة “غولدن لاين” للإنتاج الدرامي الذي سيتم عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.