جيش الاحتلال التركي يستهدف الاعلاميين اثناء تغطية دخول "القوات الشعبية" لعفرين

جهينة نيوز:

استهدفت مدفعية جيش الاحتلال التركي طواقم الإعلاميين خلال تغطيتهم لدخول “القوات الشعبية” الرديفة للجيش السوري إلى مدينة عفرين بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وحدات “حماية الشعب”، ذات الأغلبية الكردية، وبعد تأخير لنحو 24 ساعة عن الموعد المحدد أمس.

وقالت مصادر إعلامية عند معبر الزيارة، الذي عبرته القوات إلى عفرين ظهر اليوم الثلاثاء، إن طائرة استطلاع تابعة للجيش التركي كانت تراقب توزع وانتشار الإعلاميين قبل أن توجه نيران المدفعية التركية باتجاههم قبل إجلائهم إلى بلدتي نبل والزهراء المجاورتين للمعبر ومن دون وقوع إصابات في صفوفهم، وفقا لما ذكرته الوطن.

وكشف مصدر متابع لعملية دخول “القوات الشعبية” إلى عفرين إلى أنها ستنشر داخل مدينة عفرين وفي محيطها على الأغلب وعلى دفعات وفق ما هو مخطط له من دون إيراد تفاصيل حرصاً على سلامة القوات من الناحية العسكرية.

وبين أن القصف المدفعي التركي طال أيضاً بلدة كفين المتاخمة لمعبر الزيارة والتي تقع تحت إدارة الحكومة السورية، ما استدعى الرد من “القوات الشعبية” نحو مصادر النيران.