طالباني : على أكراد سوريا ألا يكرروا أخطاءنا في كردستان العراق

جهينة نيوز

دعا ممثل إقليم كردستان العراق لدى روسيا آسو طالباني أكراد سوريا، إلى عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبها أشقاؤهم في العراق، معتبرا أن الحل لهم في العودة للمفاوضات مع حكومة دمشق.

وقال طالباني في حديث خاص لـRT: "الحل في سوريا، أن يعود الأكراد للتفاوض مع الحكومة السورية، لأنهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم".

وأضاف: "خير مثال على ذلك، ما يجري في مدينة القامشلي السورية، فبعد الاتفاق مع الحكومة يعمل الجيش على حماية المدينة من الخارج، فيما الإدارة المحلية بيد الأكراد. هذا هو الحل الأفضل بالنسبة للأكراد في سوريا بدلا من القتال الذي لن تكون نتائجه في صالحهم".

وفيما يتعلق بإقليم كردستان العراق، أشار طالباني إلى أن ما حصل كان نتيجة الاستعجال بإجراء الاستفتاء، وأن القيادة الكردية لم تأخذ على محمل الجد رأي دول الجوار والعالم.

وقال: "أمريكا وأوروبا وحتى روسيا، أبلغونا حينها وبشكل علني أن الاستفتاء يأتي في وقت خطير، وأننا سنخسر. بدوري قمت بنقل التحذيرات الروسية إلى القيادة العليا في كردستان، ولكن مع الأسف الشديد القيادة الكردية كان لديها تصور آخر للقضية".

وأكد طالباني أنه وعقب الاستفتاء الذي أجراه الأكراد في إقليم كردستان العراق في 25 سبتمبر 2017، والذي لم تعترف الدول الكبرى بنتائجه، اجتمع ممثلو حكومات العراق وتركيا وإيران وقرروا تخريب الوضع في الإقليم، حسب تعبيره.

وتابع: "ومثلما رأيتم، استرجع العبادي المناطق المتنازع عليها مع الأكراد، بعد استحصاله على موافقة برلمان بغداد بذلك".

وشدد طالباني على أن هناك اهتماما واضحا بوضع الأكراد وقضيتهم في منتدى فالداي المنعقد في العاصمة الروسية موسكو.