القوات الروسية تمنع الهواتف الجوالة عن جنودها في سورية

جهينة نيوز

من الواضح بأن الطائرات المسيرة بدون طيار كانت متقدمة جداً كما قالت روسيا في وقت سابق, و بناء على نتائج التحقيق في حادثة هجوم 13 طائرة مسيرة على قاعدة حميميم منعت هيئة الاركان الروسية العسكريين الروس من إستخدام الهواتف الجوالة في سورية.

و قال اليكسندر ايفانوف المتحدث بإسم قاعدة حميميم " سيتم وقف إشارات الاتصال 2G و3G في القاعدتين الروسيتين حميميم وطرطوس في سوريا أو أي منطقة تتواجد فيها القوات الروسية بناءً على اوامر قيادة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية".

و أضاف"جاء هذا على خلفية هجمات الطائرات المسيرة، التي يمكنها تتبع إشارات معينة عن طريق رقم الهاتف.

كما أنه سيتم تجهيز غرفة للإنترنت في حميميم، تضم 30 كمبيوترا من أجل اتصال العسكريين بأقاربهم، بالإضافة إلى غرفة مماثلة في طرطوس، فيها 5 مقاعد بحلول 1 تموز/يوليو."