الارهابي عبد الباسط ساروت يدعو "لفتح الجبهات لنصرة الغوطة الشرقية".. !؟

الثلاثاء, 20 شباط 2018 الساعة 19:09 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

الارهابي عبد الباسط ساروت يدعو "لفتح الجبهات لنصرة الغوطة الشرقية".. !؟


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