موسكو: نستخدم الخبرة المكتسبة في سورية لإعداد قيادتنا العسكرية

جهينة نيوز:

أعلنت موسكو أنها تعمم وتستخدم الخبرة المكتسبة في سورية، لإعداد الهيئات الإدارية العسكرية.

ووفقاً لما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، قال رئيس قيادة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي في مقال، كتبه في صحيفة وزارة الدفاع الرسمية «كراسنايا زفيزدا»: إنه «في الوقت الراهن، في ظل قيادة إدارة العمليات العامة يجري العمل على تعميم خبرة الأعمال القتالية المكتسبة في سورية، واستخدامها لإعداد الهيئات الإدارية العسكرية، والجيش والقوات، وكذلك في العملية التعليمية للمؤسسات التعليمية-العسكرية التابعة لوزارة الدفاع».

واعتبر أن العملية الخاصة لتحقيق الاستقرار في سورية أصبحت اختباراً جدياً لإدارة العمليات العامة ولجميع القوات المسلحة الروسية.

وأشارت الوكالة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يشارك جنرالات وضباط إدارة العمليات العامة بنشاط في عمليات التفاوض لتسوية النزاعات في سورية، ويساهمون في تنفيذ مبادرات حفظ السلام الروسية.

وأضاف رودسكوي: إن ضباط إدارة العمليات العامة يشكلون نواة مجموعة القيادة القتالية لوزارة الدفاع الروسية، التي تقوم بتحليل الوضع في سورية وإعداد المقترحات للقيادة، فضلا عن سائر مسائل تنظيم وإعداد وتنفيذ العمليات القتالية وهي على الدوام تكون تحت إشراف وإدارة قيادة العمليات العامة.

هذا وتشارك القوات الجوية الفضائية الروسية ووحدات الأسطول البحري في العمليات القتالية في سورية إلى جانب الجيش السوري وبناء على طلب رسمي من دمشق، بالتوازي مع جهود روسيا في الساحة الدبلوماسية، التي أدت إلى إنشاء مناطق خفض التصعيد في سورية، حيث يشارك المراقبون الروس ووحدات الشرطة العسكرية الروسية في الحفاظ على الأمن في تلك المناطق.

وكالات