لافروف: نرفض محاولات قوى خارجية استغلال الوضع في عفرين وهناك بلدان تحاول استخدام الكيميائي لأسباب غير نزيهة

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء ، إن روسيا ترفض محاولات قوى خارجية استغلال الوضع في عفرين.

وتحدث لافروف في مؤتمر صحفي بالعاصمة موسكو مع نظيره الباكستاني عن الأوضاع في عفرين، قائلا: "يجب حل كل القضايا المتعلقة بهذا الموضوع في إطار وحدة الأراضي السورية" وتابع "روسيا ترفض محاولات القوى الخارجية، لاستغلال الوضع في عفرين، للتوصل إلى أهداف جيوسياسية".

ومضى "يمكن تحقيق الأمن لتركيا من خلال الحوار المباشر مع دمشق".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن هناك عدد من البلدان تحاول استغلال الملف الكيميائي السوري، لأسباب غير نزيهة.

وتطرق إلى أنه من الضروري تفعيل الجهود، لعدم السماح بتسلل مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي من أفغانستان إلى آسيا الوسطى وإلى روسيا.

وقال لافروف إن تواجد "داعش" شمال وشرق افغانستان أضحى أمر جدي "بالآلاف".

وأضاف "هذا التواجد يتزايد بما في ذلك على الحدود مع جيراننا في آسيا الوسطى. وهذا أمر يزيد من مخاطر تسلل الارهابيين إلى آسيا الوسطى وليس من الصعب بعدها الوصول إلى روسيا وغيرها".