«آبل» تصدر تحديثاً جديداً يعالج مشكلة مزعجة؟!

جهينة نيوز:

طرحت شركة "أبل" الأمريكية تحديثاً جديداً لنظام تشغيلها "آي أو إس" العامل على هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد"، لمعالجة مشكلة وصفتها مواقع بـ"المزعجة".

وقد أشارت "أبل" إلى أن تحديث "آي أو إس 11.2.6" جاء لعلاج مشكلة الرسائل التي ظهرت في الآونة الأخيرة، بحسب موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص.

وكان عدد من المستخدمين يعاني من مشكلة "غريبة" تتعلق بعدم تعرف الجهاز إذا استقبل أي رسالة تحتوي على حروف أو رسوم باللغة الهندية، حيث يتم إغلاق الجهاز بصورة فجائية عند محاولة فتح هذه الرسالة.

وكما أوضحت "أبل" أنه بمجرد تثبيت الإصدار الجديد، من المفترض أن يتم إنهاء المشكلة بصورة كاملة.