تركيا: اتفاق الحكومة السورية والأكراد حول عفرين هدفه "الدعاية"

جهينة نيوز

اعتبرت تركيا اليوم الثلاثاء، أن الأنباء الواردة عن وجود اتفاق بين الحكومة السورية وبين وحدات حماية الشعب الكردي في عفرين "بروباغندا"، مشددة على أنها عازمة على المضي قدما في عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقتها يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي، في ظل أي تطورات.

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، على حسابه على "تويتر"، إن "الأنباء حول اتفاق الحكومة السورية ووحدات حماية الشعب الكردية حول عفرين هدفها الدعاية، ولكن هذا لا يعني عدم وجود مساومات سرية".

وشدد كالين على أن "عملية غصن الزيتون ستستمر بعزم كما هو مخطط لها في كل الأحوال وستحقق أهدافها".