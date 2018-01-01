أبراج يوم الثلاثاء 2018/2/20 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢٠/ ٢: عنده قدرة هائلة على التنظيم، عصبي المزاج يثور لاصغر الاشياء، طيبالقلب لا يخاصم ولا يحقد، ينسى الاساءة بسرعة، يحب الظهور، لبيب عاقل، محظوظ حماسي، يحتفظ بالشباب دائما، انشغال بأمور عائلية عقارية تسبب لك بعض التعب، فرص جديدة واشخاص جدد تتعرف اليهم، انتبه من الدسائس والتسرع لا تفقد صبرك، للبعض مشاريع خطوبة او زواج او ولد، سنة فيها تغيير كبير وتطوير بالمهارات.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: القمر ببرجك يدعمك بالطاقة والتفاؤل ومواجهة أصعب الامور الحظ بجانبك، وبانتقال القمر الى الثور تدعم ثقتك بنفسك، الاجولء لا تخلو من ارباح مالية، خطط جيدا لا تنس مسالة الوقت، تحصل على النال من هدية ومكسب او استرداد دين، امور كالية تشغل بالك مساء وغدا

الثور: لا تحاول استباق الامور الافضل ان تريح نفسك حتى يصل القمر لبرجك، مساء تمتلك طاقة فلكية داعمة تثبت فيها روح التفاؤل، حاول استغلال هذه الطاقة خلال النهار حتى تتيسر مهامك الصعبة، حضر نفسك ليومين قادمين فيهما طاقة ونشلط وقوة وسيطرة وامورك تتحسن بوصول القمر لبرجك

الجوزاء: فترة إيجابية ترافقك والاجواء مليئة بالنشاطات الاجتماعية، تطلب مساعدة من صديق، مساء تنخفض طاقتك الداعمة يجب ان تكون اكثر تأقلما وواقعي، كن هادئا وامتص حالات التغيير، بداية جدية بخطوات ليست سهلة، انتبه الاستيعاب خفيف مساء، خفف حساسية وتذكر ان ما تعرفه نسبي

السرطان: عليك من الصباح ان تقدم صورة ايجابية عنك من خلال اجتهادك وتحسين أدائك، لا تعتمد على الآخرين قد لا تكون النتيجة جيدة، مساء يقترب منك الاصدقاء والاحبة والمخلصين وتتلقى مساعدة منهم وتسمع اخبار جيدة، تطلب امنية وتتحقق، تساعدك الكواكب وخاصة وجود القمر بالثور

الاسد: خطواتك مناسبة تكثر اتصالاتك، قبل الظهر الجو مناسب للحركة والتواصل والمقابلات، مساء نظم وقتك جيدا دون ان تتساهل، اعمال وتسوية جديدة قد تشكل لك ارهاق وضغط شديد، حاول الا تفرض شروطك وكن حذر من مواعيد واياك استعمال كلمة المطلق

العذراء: لا تخلو الفترة من الاتجاه نحو عوالم الماضي والذكريات والتفكير بالامور المالية المشتركة، لا تدع الافكار تؤثر على قراراتك المستقبلية، عودة لبعض الديون، ظهرا لديك استحقاقات وفواتير اما مساء أفكار جديدة تحاول تطويرها وتزداد طموحاتك، فترة ممتازة وتزداد رغبتك بالاتصال والاخبار وتطور هوايتك المحببة

الميزان: كن ديبلوماسي في تصرفاتك مع الجميع وخاصة مع الشريك العاطفي يجب ان تكون هادئ، مخالفات قانونية وقد تقدم مجاملات لكن مساء يتحسن وضعك وتصبح الفترة افضل، احداث تذكرك بالماضي، وجه افكارك نحو اللحظات السعيدة حتى يحصل تغيير يشعرك بالسعادة، تعديل على بعض الفواتير والاستحقاقات

العقرب: تحمل لك الفترة تاخير بالعمل والقرارت التي اتخذتها مسبقا، قصة تتعلق بالتنقل وتراكم الاعمال، مساء تركز على الشراكة والشركاء ويكون لك دور رئيسي، لا تهمش دورهم، تفكر باتجاهات كثيرة تتعامل فيها كن مرن بالتعامل مع الاحداث لان الشركاء يفرضون وجودهم عليك، بامكانك قضاء وقت جيد مع الشركاء

القوس: قبل الظهر تكون نشيط تسيطر على تصرفاتك تنسجم مع الأحبة، تحصل على فرصة مالية، مساء يتراكم العمل عليك، تكثر واجباتك، مطلوب منك ان تكون اكثر ادراكا للوقت والتنظيم، مواعيدك كثيرة لا تهمل غذائك واصغ لجسدك، وقد تنزعج مساء

الجدي: حاول ان تكون صابرا من الصباح واهتم بشؤون العائلة ولا تزعجهم، تعمل بعض التعديلات، ارفع معنوياتك لان الفترة القادمة فيها تغيير ويقترب الحظ من اجوائك، تشعر بانطلاقة متجددة وخاصة في المغيب، تتعامل مع الاحبة لان الفترة القادمة فيها تفاؤل والحظ معك من ناحية معنوية ومالية، صوتك مسموع، قد تغير مكان اقامتك وتهتم بالاولاد

الدلو: الحظ باجوائك والطاقة الفكرية لا تخلو من نشاط اجتماعي وتستفيد منها، الوقت يساعدك بالتطوير وتسعى نحو اهتمام ثقافي او سفرة قصيرة او مقابلة، مساء فترة مزعجة ابتعد واهتم بشؤون اسرتك والتزامات المنزل، تعامل عقاري يحتاج لتنظيم وترتيب، ابتعد عن العصبية في التعامل مع افراد العائلة

الحوت: تعامل مالي وحسابات وسداد ديون، لا ترهق نفسك بالتزامات غير ضرورية، نظم امورك المالية، الفترة ممتازة على صعيد مكاسب وهدايا، تقييم بعض الامور من حولك وترتب برنامج يضمن لك النتائج السليمة مساء، يأخذ الفكر دفعة قوية من التأثير الخارجي وتعبر عن متطلبات بسهولة، لقاء اخوة واخوات وجيران