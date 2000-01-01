بالفيديو.. ضربات مركزة من قبل الجيش على مواقع الارهابيين في الغوطة الشرقية مساء اليوم

الثلاثاء, 20 شباط 2018 الساعة 00:06 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

بالفيديو.. ضربات مركزة من قبل الجيش على مواقع الارهابيين في الغوطة الشرقية مساء اليوم


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