نتنياهو يتباهى بصفقة غاز مع مصر

جهينة نيوز

أعرب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ترحيبه باتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، واصفاً هذه الاتفاقية بـ "التاريخية".

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين: إن هذه الاتفاقية "ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة، وستصرف هذه الأموال لاحقاً على التعليم والخدمات الصحية والرفاه لمصلحة المواطنين الإسرائيليين"، معتبراً أن ذلك كله يساهم في تعزيز الأمن والاقتصاد لإسرائيل وعلاقاتها الإقليمية, حسب تعبيره.

و قال نشطاء فلسطينيين إن الصفقة التي وقعتها مصر ستنقذ نتنياهو من ملاحقات تهم الفساد, و كانت اتهامات بالفساد اثيرت تجاه نتنياهو و اسرته بعد سقوط طائرة اف-16 بصاروخ سوري.

تصريحات نتنياهو جاءت في أعقاب توقيع الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية.

وتجري دراسة عدة خيارات لنقل الغاز إلى مصر من بينها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط، وأكدت شركة "ديليك" للحفر في بيان لها إنها وشريكتها "نوبل إنرجي" التي مقرها في تكساس تنويان البدء في مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الأنابيب.

ومن بين الخيارات الأخرى قيد الدراسة لتصدير كمية الغاز البالغة 64 مليار متر مكعب استخدام خط الأنابيب الأردني الإسرائيلي الجاري بناؤه في إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز من حقل لوثيان.

وقال يوسي أبو الرئيس التنفيذي لديليك للحفر لـ "رويترز": إن "مصر تتحول إلى مركز غاز حقيقي.. هذه الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل."

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز اعتبر أن اتفاقات تصدير الغاز الطبيعي ستقوي العلاقات بين بلاده ومصر.

وقال شتاينتز في بيان له "هذه هي المرة الأولى منذ توقيع معاهدات السلام في الشرق الأوسط التي تُوقع فيها مثل هذه الاتفاقات الكبيرة بين البلدين.، مضيفاً أن الصفقة "من المتوقع أن تقوي العلاقات الثنائية".

وفي مصر قال مصدر حكومي طلب عدم نشر اسمه إن الحكومة لن تستورد الغاز الطبيعي من الخارج.

وأضاف معلقا على الصفقة "شركات خاصة دولية ستستورد الغاز من الخارج في إطار توفير احتياجاتها، بالإضافة إلى إسالة الغاز وإعادة تصديره مرة أخرى".

وكالات