احتجاز "سائق فان" يقل صحفيين قبل انضمامه الى موكب ترامب

جهينة نيوز:

احتجزت السلطات الأميركية اليوم الاثنين، سائق "سيارة فان" كانت تقل صحافيين مكلفين بتغطية خاصة بالرئيس دونالد ترامب، بعد عثور مسؤولي جهاز الخدمة السرية على مسدس في حقيبته خلال فحص أمني، قبل دخول السيارة إلى منتجع للرئيس في فلوريدا.

وقال السائق للصحافيين، إنه نسي ترك سلاحه الناري في سيارة أخرى. واستُبدل هو والسائقون الآخرون لثلاث سيارات فان مخصصة لوسائل الإعلام، قبل دخول السيارات إلى مجمع "مار الاغو" والانضمام الى موكب الرئيس.

وشوهد الرجل وهو يخضع للاستجواب، بينما جرى اصطحاب الصحافيين بعيداً عن منطقة التفتيش الأمني. ويُسافر ممثلو وسائل الإعلام ضمن موكب الرئيس في واشنطن وعندما يُسافر داخلياً أو إلى الخارج. وأحياناً يكون سائقو سيارات الفان متطوعين، بينما يتم استئجارهم في أحيان أخرى.