هجوما كبيرا على عادل إمام لعدم مساندته أصدقائه في المحن ؟!

جهينة نيوز:

شنّ عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً هجوماً قاسياً على النجم المصري عادل إمام "الزعيم" وتم انتقاده بسبب غيابه عن مساندة اصدقائه في المحن، وعدم تواجده في الجنازات الخاصة بأصدقائه الذين رحلوا.

فرغم العلاقة القوية التي تربط بين إمام وطلعت زكريا، إلا أن الأول غاب عن حضورعزاء شقيقة الثاني، بالرغم من حرص الكثير من النجوم على التواجد في هذا العزاء .

أما الواقعة الثانية فكانت غياب "الزعيم" عن المشاركة في جنازة الفنان محمد متولي، والذي رحل بعد صراع مع المرض. فرغم أنه شاركه بطولة فيلم "سلام يا صاحبي"، إلا أن عادل إمام لم يحضر الجنازة، بينما حرص عدد من الفنانين على التواجد في الجنازة، وأبرزهم فاروق الفيشاوي ومحمود حميدة وأشرف زكي .