روسيا تزود ايران باحداثيات مكان سقوط الطائرة المنكوبة

جهينة نيوز

زودت روسيا ايران باحداثيات مكان سقوط طائرة نقل الركاب "أي تي آر" التي سقطت خلال رحلة لها من طهران الى ياسوج في منطقة سميرم جنوب اصفهان.

ووضعت هذه المعلومات تحت تصرف الملحق العسكري الايراني في موسكو ومن ثم نقلها الجيش الايراني الى وزارة الخارجية ومنها الى منظمة الطيران المدني ومندوب لجنة الازمة في البلاد.

وكان المحلق العسكري الايراني في موسكو قد تقدم بطلب الى روسيا لتزويد ايران باحداثيات مكان سقوط الطائرة من اجل العثور على حطامها.

جدير بالذكر ان طائرة من طراز ATR72 تابعة لشركة "آسمان" الايرانية انطلقت في الساعة 8 صباح أمس الاحد (بالتوقيت المحلي) من طهران متوجهة الى ياسوج منركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب ايران)، وعلى تنها 60 راكبا و6 هم أفراد الطاقم، وبعد 50 دقيقة، وبعد طلب الطيار الاذن بخفض الارتفاع على بعد 15 ميلا من مطار ياسوج، انقطع الاتصال واختفت من صفحة الرادار. وفي تلك اللحظة كانت الطائرة تحلق فوق سفوح جبال "دنا" ضمن سلسلة جبال زاغروس، على مسافة 14 ميلا من ياسوج.