العراق في طريقه للحصول على اس 400 و ميغ 35

الإثنين, 19 شباط 2018 الساعة 18:52 | سياسة, عربي

العراق في طريقه للحصول على اس 400 و ميغ 35

جهينة نيوز

و تغيرت أولويات العراق بعد القضاء على داعش و بدء التخلص من أعباء قتال داعش المالية, و بعد أن كان يرغب بشراء منظومة اس 300 فهو الآن يريد شراء النظام الصاروخي المضاد للأهداف الجوية الأكثر تطوراً في العالم اس 400 و ذلك بحسب مقال نشرته قناة "al-sura" العراقية.

و بحسب موقع القناة الناطق باللغة الانجليزية فإن العراق وقع عدة عقود مع روسيا و إستلم أسلحة روسية ساعدته في القضاء على داعش, و حصل على مروحيات طراز مي 35 و مي 28 و منظومة بانتسر اس 1 و حتى الصفقات التي قيدتها ضروف الموازنة العراقية مثل دبابات تي 90 قد وصلت الى العراق مؤخراً و قريبا ستصل مركبات القتال بي ام بي 3 المطورة.

و أفادت القناة أن الذي تفاوض في وقت سابق على شراء اس 300 ارسل وفداً لترقية المفاوضات الى نظام اس 400 الذي يعتبر الأحدث في العالم.

و بحسب القناة فإن التفاوض يشمل كذلك رغبة سلاح الجو العراقي بشراء مقاتلات روسية و بشكل خاص مقاتلات إعتراضية مع صواريخ جو-جو بعيدة المدى حيث أن الأسلحة التي حصل عليها العراق من الولايات المتحدة الأمريكية مع مقاتلات اف-16 هي قصيرة المدى لا تلائم أوضاع المنطقة و الجيوش العصرية, و يدور الحديث هنا عن مقاتلات ميغ-35 الروسية التي ستدخل الخدمة في العام 2018 و يطمح العراق بحلول العام 2020 لتشكيل إسطول من المقاتلات الروسية, مع الاحتفاظ بالمقاتلات الامريكية.


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