بالفيديو | الجيش السوري يقصف مواقع المسلحين في الغوطة الشرقية بصواريخ ارض ارض

الإثنين, 19 شباط 2018 الساعة 17:58 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

بالفيديو | الجيش السوري يقصف مواقع المسلحين في الغوطة الشرقية بصواريخ ارض ارض


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