وفاة عازف الكمان الفرنسي الشهير «ديدييه لوكوود»!

جهينة نيوز:

توفي عازف الكمان ومؤلف موسيقى الجاز الفرنسي ديدييه لوكوود عن 62 عاماً، في باريس إثر اصابته بأزمة قلبية.

وحيث فاجأت وفاة لوكوود الوسط الفني لا سيما وأنه شارك، مساء السبت، في إحياء حفل موسيقي، في قاعة بلوميه، لموسيقى الجاز في باريس.

وكان الراحل متزوج من السوبرانو الفرنسية باتريسيا بوتيبون، وله ثلاث بنات.

وذاعت شهرة لوكوود في العالم ولديه في رصيده حوالى 4500 حفل موسيقي واكثر من 35 تسجيلاً، ويعتبر من أشهر عازفي الكمان ومؤلفي موسيقى الجاز في فرنسا.

ولد ديدييه لوكوود في 11 شباط 1956، في كاليه، في كنف أسرة فرنسية-اسكتلندية، لأب يعمل مدرساً للموسيقى. وقد بدأ بالعزف على آلة الكمان منذ السابعة من العمر، لينضم في سن السابعة عشرة الى فرقة “ماغما”، التي كانت تعتبر في حينه ابرز فرقة لموسيقى الروك التقدمي في فرنسا.