الصين تختبر اخطر صاروخ على حاملات الطائرات الأمريكية

جهينة نيوز

اختبرت الصين الصاروخ "DF-21D" الذي يعتبر الخطر الرئيس لحاملات الطائرات الأمريكية بعد تحديثه، وزيادة قوته بنسبة 30 بالمئة.

وتفيد صحيفة آسيا تايمز بأنه من المحتمل أن تخصص للصاروخ قاعدة إطلاق متحركة قادرة على اجتياز الطرق الوعرة.

ويعتبر الصاروخ "DF-21D" الذي يبلغ مداه 2700 كلم، أول صاروخ باليستي مضاد للسفن في العالم، ويمكنه حمل رأس نووي تصل قوته "إلى 300 كيلو نيوتن". تحدد أهداف الصاروخ بواسطة محطات الرادار والأجهزة البصرية الإلكترونية للأقمار الاصطناعية "Yaogan" .

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تعتبر الصاروخ "DF-21D" الخطر الرئيس الذي يهدد حاملات طائراتها، ويمكن استخدامه ضد الأقمار الاصطناعية أيضا.

وحسب المعطيات الأمريكية، أجرت الصين في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بسرية تامة اختبارين للصاروخ الباليستي الجديد 17- DF المجنح الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.

المصدر: لينتا.رو