استقرار الذهب وتعافي الأسهم أمام مخاوف التضخم

جهينة نيوز

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين حيث رجحت كفة خسائر الدولار ومكاسب الأسهم أمام التوقعات بصعود معدل التضخم التي كانت سببا في الإقبال على شراء المعدن الأصفر كملاذ أمن.

ولم يطرأ تغير على الذهب في التعاملات الفورية عند 1347.50 دولار للأوقية (الأونصة).

وزاد المعدن الأصفر 2.4 بالمئة الأسبوع الماضي محققا أكبر مكسب أسبوعي فيما يزيد على خمسة أشهر مع إقبال المستثمرين على شراء الذهب نتيجة لمخاوف من زيادة معدل التضخم في الولايات المتحدة.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1350 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات 0.1 بالمئة إلى 89.174 بعد أن هبط بالنسبة ذاتها في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الاثنين بعدما لحقت بموجة تعاف للأسهم العالمية إذ تحسنت المعنويات بعد خسائر نتيجة مخاوف من التضخم وارتفاع تكلفة الاقتراض.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.68 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1010 دولارات للأوقية بينما صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1045.99 دولار للأوقية.

رويترز