"العقاري" يرفع سقف القروض الاستهلاكية إلى 500 ألف ليرة

جهينة نيوز

كشف مصدر مسؤول في المصرف العقاري عن إنجاز مذكرة تتضمن تعديل نص الاتفاق السابق مع المؤسسة السورية للتجارة حول تعديل سقف القروض الاستهلاكية لترتفع من 300 إلى 500 ألف ليرة.

وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر المصدر أن رفع السقف سيكون مفيداً جداً لجهة تمكين أصحاب الدخل المحدود من تأمين احتياجاتهم من السلع المعمرة عبر هذا القرض.

وفيما يتعلق بموضوع التعديل حول توسيع دائرة المستفيدين من هذا القرض أكد المصدر أنه لم يطرأ أي تعديل على ذلك، موضحاً أن المستفيدين منه من العاملين في الجهات العامة ممن هم وطنوا رواتبهم لدى المصرف العقاري وفي بعض المصارف العامة الأخرى التي تمنح القرض للعاملين في الدولة بشرط توطين رواتبهم.

كما أشار المصدر إلى أنه لم يحصل أي تطور في ملف القروض السكنية باتجاه إعادة تفعيله من جديد، مؤكداً أن المصرف تقدم بمذكرة للبنك للمركزي حول ذلك.