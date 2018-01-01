الأمين العام لحزب ميركل يتخلى عن منصبه والسبب؟

الإثنين, 19 شباط 2018 الساعة 09:42 | سياسة, عالمي

الأمين العام لحزب ميركل يتخلى عن منصبه والسبب؟

جهينة نيوز

قالت مصادر من حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الأمين العام للحزب بيتر تاوبر قرر التخلي عن منصبه بعد فترة مرض.

ووفقا لـ"رويترز"، ذكرت المصادر أن تاوبر لم يشارك في مفاوضات تشكيل الحكومة الاتئلافية مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي هذا العام ويريد إفساح الطريق لانتخاب أمين عام جديد في مؤتمر حزب الاتحاد يوم 26 فبراير/ شباط.

وبالتخلي عن هذا المنصب يوفر تاوبر لميركل خيارا آخر في وقت تسعى فيه لتوزيع المناصب الكبرى على الأجنحة المتنافسة في الحزب.


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