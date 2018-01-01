حريق ضخم يلتهم سوقاً تاريخياً في هاييتي

جهينة نيوز

اندلع حريق ضخم فى سوق للمنسوجات في عاصمة هاييتى بور اوبرنس مساء أمس وذلك بعد أقل من أسبوع على حريق اخر دمر جزئيا السوق التاريخي للمدينة.

وذكرت وكالة الانباء الفرنسية أن النيران كانت تندلع فى السوق بينما كان عشرات التجار يقفون عاجزين بسبب ندرة شاحنات الاطفاء التابعة للبلدية ما اضطر السلطات للاستعانة بصهاريج خاصة تستخدم لنقل المياه اضافة الى شاحنات للشرطة واخرى لبعثة الامم المتحدة مجهزة بخراطيم مياه لاخماد الحريق.

وقال رئيس البلدية يورى شيفري "كان بالامكان تلافى هذا الحريق الجديد لكن التجهيزات اللازمة ليست متوفرة".