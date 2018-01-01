ريال مدريد يهزم ريال بيتس ويحل في المركز الرابع

جهينة نيوز

فاز ريا ل مدريد 5/3 على مستضيفه ريا ل بيتيس في دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم ليحل في المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

وفي لقاء اخر أحرز دييغو كوستا مهاجم أتليتيكو مدريد هدفه الاول في الدوري في ستة أسابيع ليقود فريقه للفوز 2/0على أتليتيك بيلباو ويقلص الفارق مع برشلونة المتصدر الى سبع نقاط.

ويحتل أتليتيكو المركز الثاني برصيد 55 نقطة متأخرا بسبع نقاط عن برشلونة الذى انتصر 2/0 على مستضيفه ايبار أمس الاول.

كما فاز ريا ل سوسيداد 3/0 على ضيفه ليفانتى المتعثر اليوم ليرفع رصيده الى 29 نقطة وتقدم للمركز 12 بينما ازدادت معاناة ليفانتى وتجمد رصيده عند 20 نقطة وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.