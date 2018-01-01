أبراج يوم الأثنين 2018/2/19 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم ١٩/ ٢: مناضل مميزه يضع نفسه في خدمه الاخرين عاطفي صديق مخلص محب للاستقلاليه يرفض العزله مناهض للافكار التقليديه عنده طبع فريد انه مثقف وموهوب، يشارك بالمناقشات السياسيه، دائما يتحدث على التفاصيل البناءة محلل من الدرجة الاولى، يتردد في وضع نهايه لموضوع آلمه بعد أن يتاكد موضوع شكواه، صريح جدا شخصيه القائد الصلب الرجل المثالي، لقاءات مغريه و حب كبير لمن وضعه يسمح، سعاده وتقدم مشروع يتعلق باقامه اومنزل أو شراء عقار جديد، ميال ليعمل في سفره او يتبادل فكر ثقافي وتفاهم روحي مع الاخرين خارج القطر، للبعض يقدم عذر على صعيد عمل او يذهب لعمل جديد للمولود اليوم قضيه ما شروط ظروف تحيط بمشروع كان قيد التداول، هذه السنة 2018 يجد له حلا، معالجه امر غير محسوم في 2017 يحسمه في 2018 السنة يتغير مصيره، سنه 2018 فرص عليه استغلالها و فيها تفاصيل كتير اوربما انجازات على صعيد الامور الماليه الى ذلك عليه المراقبه في 2018.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: انت ممتلئ نشاط وحيويه و قادره على مواجهه مجالك، شعبيتك بتصاعد مستعد، يسلط الاضواء على قدراته، انطلاق بحماس و حزين من فتره ايجابيه يرغل بالتغيير واقتحام مجالات جديده، اليوم اموره متداخله ممكن يكون في عرض ممكن يشهد بعض الانشراح ممكن ينتهي يمكن بسبب انه بعض التاجيل يستطيع ان يمشي ببعض المعاملات لانه القمر عندك

الثور: اليوم يشعر بالتعب تسيطر عليه وضع سلم الاولويات، عمله ضروري يحتاج راحه، يسجل ركود على جميع الأصعدة، لا تباشر باي تنفيذ تخلص من عادات قديمة، تاجيل وخسائر ووعكات صحيه اليوم لذلك اليوم اجل حماسك واندفاعك، وحضر نفسك اليوم لواجبات ومسؤوليات كبيرة، تبدل بامورك و تظهر مستجدات تجعلك اكثر عرضه لاوضاعك الصحيه

الجوزاء: تنشط اجتماعيا، تسعد بلقاء الاحبه في مساعده ترتيب الوقت المناسب، ملفات مختلفه وجديده تتبدل المعطيات، حافظ على الثقه بنفسك، الاصدقاء الى جانبك، الجو داعم يناسبك العمل ضمن المجموعات، مجالات عديده متنوعة تحسبت لضيق الوقت، اليوم العزائم كثيرة وتلتقي اشخاص لم ترهم منذ فترة

السرطان: اليوم مناسب للبحث عن عمل و من يعمل ينجح، بالنسبه لاثبات جدارته للمسؤولين يحافظ على انجازاته القائمه الظروف ضاغطة اليوم تحمل لك فرصه عمل مهمة، انتبه لكل شيء لا تترك الطيش ياخذ منك اوتسهو، تسبب لنفسك فيما بعد اخطاء تسبب لنفسك لا اخد يسامحك عليها فيها، اصطياد بالمياه العكرة تطرق ابواب كانت مقفله بوجهك في السابق هي على صعيد العمل

الأسد: تنشط في سفر او اتصال بعيد و تزداد رغبته في البحث عن قاسم مشترك يجمعه بالاحبة و اليوم امتحان ممكن مسافر تكون جريء اليوم، أثبت جدارتك انفراجات كبيره على صعيد كفاءات كان بالصعيد اسرار علي صعيد اخفاء بعض اليوم الان في حالات بسبب اليوم فى حركه كتير و الكل يطلب منك لذلك اليوم السرعه ليست مطلوبة، لكن اليوم سريع بالنسبه لك

العذراء: منهمك بإعادة تنظيم امورك الماليه، فرص متاحة لمكسب من شراكة او تعويض، تخفف من النفقات، ترتب الاوضاع، تصحح انطباعات عنك اليوم تكون واثق من نفسك اليوم، لا تسمح لاحد ان يشكك بقدراتك، مشغول بملفات ادارية فواتير استحقاقات، ممكن تقطع الطريق على شخص يحاول ابتزازك اليوم.

الميزان: يهتم اليوم تركيزك على السلطة، بسبب الشراكه، قد تتحمل الضغوطات، تجد نفسك مرات عدة مضطرا لفرملة اندفاعاتك، او تواجه مصاعب معينة تتعلق بتسوية مشكله سابق مع الشركاء، اذا كان اليوم مواجهه وقطيعه انتبه من خساره عمل لانك تعاني من بعض الاخطار، لا تفرض رايك على الاخرين حاول ايجاد مخارج و حلول بدون تشنج

العقرب: اليوم تراكم اعمال وقادر على مواجهه وانجاز حصه الاسد، بسبب انك تنظم وقتك بغذائك، واجبات كثيره و ترافقه مشاعر مختلفه، قلق لذلك اي تقصير او تاخير هو بسبب عدم المساعده حاول تطلب مساعد اليوم تهمل صحتك و الوجبات هاتف لانه اليوم تتوجه لحياة جديدة تحافظ على ما هر مناسب

القوس: اليوم تزداد رغبته بالتقرب من الاحباب، تعزز علاقتك معهم، تلبي الافلاك رغبتك بالمجد و الحب والتغيير ايجابي و الاحتفالات لانك اليوم تدرس كل عروضك بهدوء، اليوم الحظ معك يحمل لك قطف ثمار لبعض الجهود السابقه، اجواء رومنسيه دافئه، لا تقف متفرج، اليوم مناسب لتحاور وتناقش الطاقه ليكون عندك حظ مع الاولاد او تفتح ابواب جديده على تغيير امكنه،يستدعي نهارك تكون حذر لتوفر عروض كثيرة لديك.

الجدي: اليوم تركز اهتمامك أمر بيتي او عائلي او شخصي، تجد تعاون من افراد العائله، الصحة متقلبة انفعالات كثيره، تهتم بشان عقار ممكن تصريحات، اليوم تلقي اللوم على الاخرين، مزاجك متقلب و متجهم، انتبه لا تنكمش على نفسك كثيرا اوتحتار اوترغب بتغيير ما، حاول ان تنتمي الى عائلتك فهي تساعدك، وحافظ على تفاؤلك واحط نفسك بالناس الايجابيه ضمن عائلتك وبيتك.

الدلو: تنشط اليوم تزدهر حياتك الاجتماعيه اليوم، بعض التفاؤل يشير لبدايه عمل جديد او مسيره مميزه او استثنائيه، اليوم حركه سفر مغازله علاقات استثنائيه غير عاديه، تبدو العلاقات مزدهره و الصداقات غنيه و النشاطات مباركة، نجاح منقطع النظير من خلال ورشه عمل من خلال جيرانك من خلال اصدقائك او تقديم مساعدة لأحد الاخوه يعني، تلغي موعد او سفره او مشروع بسبب الضغط اليوم لانه اكثر من مكان تكون فيه اليوم مولود الدلو.

الحوت: اليوم فرصه امامك للتجاوب وتعزز طاقاتك الخلاقة ابتعد عن أي خطوه فيها احتكاك اليوم الحظ معك علي صعيد الامور الماليه، القمر بالحمل تعمل بجدية اكتر و تنظم شؤونك المالية، ابتعد عن مخالفه القوانين لا تتورط بالمشاريع المشبوهة، تخطط لاستراتيجيه جديده وناجحه مع العلم يوجد بعض القيود على صعيد امر الماليه للبعض يوم هدايا، استفد من ذبذبات فلكيه ايجابية